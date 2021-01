In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) kann erneut kein neuer Jugendgemeinderat gebildet werden. Bei der am Samstag zu Ende gegangenen Wahl wurde die benötigte Wahlbeteiligung nicht erreicht, so die Stadt. Es war bereits der dritte Anlauf für einen neuen Jugendgemeinderat in Crailsheim.