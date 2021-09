Heilbronn-Franken: Wahlbeteiligung nimmt Fahrt auf

In einigen Städten der Region Heilbronn-Franken zeichnete sich bereits am Mittag eine hohe Wahlbeteiligung ab. In manchen Orten ist die Wahl dagegen eher schleppend angelaufen.

In Öhringen (Hohenlohekreis) hatten im Wahllokal 4 im Hohenlohe-Gymnasium Öhringen bis 10.10 Uhr nur 60 Menschen der potenziell 678 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 326 hatten laut Stadt die Briefwahl beantragt. Es lief eher verhalten an, dann aber kam Bewegung in die Sache, sagte Michael Walter von der Stadt dem SWR.

Der Wahltag am Hohenlohe-Gymnasium Öhringen lief laut Stadt eher verhalten an. Michael Walter

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) war bereits am frühen Morgen schon mehr los. "Der Andrang ist erfreulicherweise überall gegeben", teilte Julian Dierstein vom Haupt- und Personalamt mit. Am Bürgerbüro bildete sich beispielsweise am Eingang eine längere Schlange.

Andrang vor dem Wahllokal 1 im Bürgerbüro von Neckarsulm. Julian Dierstein

Auch in der Rollhof-Grundschule in Schwäbisch Hall war das Team der Wahlhelfer gut vorbereitet. Von hier gibt es allerdings noch keine Rückmeldung zur Wahlbeteiligung.