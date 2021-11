Wahl zur württembergischen Weinkönigin muss verschoben werden

per Mail teilen

Die für den 25. November in Eppingen (Kreis Heilbronn) geplante Wahl der neuen württembergischen Weinkönigin werde wegen der Corona-Pandemie verschoben, teilte der Weinbauverband Württemberg am Dienstag mit. Weinkönigin Tamara Elbl und die Prinzessinnen Henrike Heinicke und Franziska Pfizenmayer bleiben demnach weiter im Amt. Bereits im vergangenen Jahr musste die geplante Veranstaltung pandemiebedingt abgesagt und die Amtszeit der Weinhoheiten um ein Jahr verlängert werden, so der Verband. Wann die Wahl stattfinden könne, sei nicht absehbar.