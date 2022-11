Wahl der 57. Württemberger Weinkönigin in Pfedelbach

Am Donnerstagabend wird in Pfedelbach die Nachfolgerin von Tamara Elbl gewählt. Nach drei Jahren Regentschaft wird es nun spannend: Wer wird die 57. Württemberger Weinkönigin?

Fünf Kandidatinnen möchten die goldene Krone von der noch amtierenden Württemberger Weinkönigin Tamara Elbl übernehmen. Am Donnerstagabend wird die Nachfolgerin in ihrem Heimatort Pfedelbach (Hohenlohekreis) gewählt. Wegen Corona dauerte die Amtszeit der 24-Jährigen insgesamt drei Jahre lang, die längste in der Geschichte der Weinhoheiten. Unterstützt wurde Elbl von ihren beiden Prinzessinnen Franziska Pfizenmayer und Henrike Heinicke.



Das sind die Bewerberinnen:

Folgende fünf Kandidatinnen gehen am Donnerstagabend im Rahmen der "Krönungsveranstaltung" ins Rennen. Die folgenden Kurzbeschreibungen zu den Bewerberinnen stammen vom Weinbauverband Württemberg:

Arina Braun (24) aus Knittlingen (Enzkreis) ist in einem Wein- und Rebveredlungsbetrieb aufgewachsen. Sie kam bereits in jungen Jahren mit der Faszination Wein in Kontakt. Während des Studiums zum Bachelor of Public Management lernte sie im Rahmen von Praktika im Regierungspräsidium Karlsruhe (Referat Ökolandbau), an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein und Obstbau (LVWO) Weinsberg und am Weinbauinstitut Freiburg den Weinbau und die Weinherstellung näher kennen. Sie möchte Weinkönigin werden, um bei den Verbrauchern das Interesse für das Kulturgut Wein zu wecken und zu vertiefen.

Lisa-Marie Blatt (25) aus Brackenheim (Kreis Heilbronn) wurde der Weinbau in ihrer Weingärtnerfamilie in die Wiege gelegt. Im Juli schloss sie an der Hochschule Geisenheim ihr Studium zum Bachelor of Science für Weinbau und Oenologie ab und vertiefte ihr praktisches Wissen in diversen Praktika im In- und Ausland. In Kalifornien lernte sie den Charme der Heimat und seiner Weine neu kennen. Als Weinkönigin möchte sie als ein Bindeglied zwischen Weinerzeugern und Weintrinkern agieren und einem breiten Publikum die Qualität und Vielfalt der Württemberger Weine näherbringen.

Carolin Häußer (27) aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat ebenfalls Württemberger Weinbau im Blut. Seit dem erfolgreich abgeschlossenen Studium des Internationalen Weinmanagements an der Hochschule Heilbronn ist sie als Marketing-Managerin im Familienweingut in Winnenden tätig. Als Weinkönigin möchte sie ein Jahr lang ein aufstrebendes, innovatives Anbaugebiet mit immer mehr jungen und talentierten Winzern repräsentieren und Württembergs Wein und dessen Kultur nahbar und zugänglich machen.

Nicole Hiltebrandt (21) aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) wurde von ihren Großeltern und ihrem Onkel bereits als Baby im Maxi Cosi mit in den Weinberg genommen und entschied sich 2019 für eine kaufmännische Ausbildung bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn, bei der sie auch weiterhin als Mitarbeiterin im Weinverkauf tätig ist. Als Weinkönigin möchte sie den Menschen zeigen, wie viel Arbeit und wie viel Liebe in jedem Glas Wein steckt und gleichzeitig bei der jungen Generation die Liebe zum Wein wecken.

Birthe Meseke (24) aus Stuttgart schlug direkt nach dem Abitur den Weg in die Weinwirtschaft ein und absolvierte eine Ausbildung zur Winzerin. Seit dem erfolgreich abgeschlossenen Studium zum Bachelor of Science Weinbau und Oenologie in Geisenheim ist sie als Social-Media- und Eventmanagerin beim Weingut der Stadt Stuttgart für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Als Weinkönigin freut sie sich auf den regen Austausch mit den Winzern, um so die Württemberger Weine bestmöglich zu repräsentieren. Wein ist ihre Leidenschaft und diese möchte sie weitergeben.

Große Jury kürt Siegerin

Besonders gespannt auf den Wahlabend sind vor allem auch Württembergs Weingärtner, wer sie künftig im In- und Ausland repräsentiert. Eine 30-köpfige Jury wird die nicht einfache Entscheidung zu treffen haben. Die Bewerberinnen müssen bei der Abendveranstaltung in der Pfedelbacher Nobelguschhalle ihr Weinwissen unter Beweis stellen und zeigen, dass Sie geeignet sind für das gekrönte Amt. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr.