Wer vertritt künftig die Interessen der Heilbronner Jugend und wirkt an Entscheidungen der Stadt mit? Die Wahl für den 14. Heilbronner Jugendgemeinderat hat begonnen.

In Heilbronn beginnt am Montag die Wahl zum 14. Jugendgemeinderat. Mehr als 6.000 junge Menschen können noch bis Freitag ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt sind alle jungen Menschen in Heilbronn, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sind. Die Wahlvorschläge konnten von Oktober bis November eingereicht werden.

Jugendgemeinderat bringt sich mit vielen Themen ins Rathaus ein

Auf die 20 Sitze im Heilbronner Jugendgemeinderat haben sich insgesamt 37 Menschen beworben. Die meisten kommen aus der Heilbronner Kernstadt, aber auch aus den Stadtteilen Böckingen, Neckargartach und Sontheim sind mehrere Bewerbungen eingegangen. Das sind etwa so viele wie im Schnitt der letzten Jahre. Bei der Wahl vor zwei Jahren waren es aber mit über 80 deutlich mehr.

Der Heilbronner Jugendgemeinderat trifft sich einmal monatlich im Rathaus und diskutiert zum Beispiel über Umwelt, Verkehr, Kultur, Jugendarbeit oder Beruf und Ausbildung. Das Gremium gibt es seit 1988. Alle zwei Jahre wird neu gewählt.