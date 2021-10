Bei der Bürgermeisterwahl in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) ist Amtsinhaber Marcus Wessels einziger Kandidat. Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist. Der 49 Jahre alte parteilose Rathauschef bewirbt sich um seine zweite Amtszeit. Die Wahl in Wittighausen findet am 14. November statt.