Heilbronn verlängert die Waffenverbotszone - und zwar bis 2027. Eigentlich sollte das Verbot Ende Mai auslaufen. Doch laut Stadt wirkt die Maßnahme und wird deshalb verlängert.

Mehr Sicherheit in der City: Die Waffenverbotszone in der Heilbronner Innenstadt bleibt bestehen – mindestens bis 2027. Das hat die Stadt jetzt bestätigt. Ursprünglich war vorgesehen, die Maßnahme zum Monatsende auslaufen zu lassen. Doch nach fast einem Jahr zieht die Stadt eine klare Zwischenbilanz: Die Maßnahme zeigt Wirkung.

Mit Messern durch Heilbronn: Waffenverbotszone bis 2027

Seit Einführung der Zone im Juni vergangenen Jahres hat die Polizei fast 60 Verstöße gegen das Waffenverbot registriert. Besonders rund um den Hauptbahnhof zeigte sich die Notwendigkeit der Maßnahme: 21 Messer und ein Schlagstock wurden dort sichergestellt. In der Innenstadt waren es sogar noch mehr verbotene Gegenstände, die aus dem Verkehr gezogen wurden.

Parallel dazu läuft derzeit die Auswertung der dritten Bürgerumfrage zum Sicherheitsgefühl der Heilbronnerinnen und Heilbronner. Die Ergebnisse sollen nach der Sommerpause im Gemeinderat vorgestellt und diskutiert werden.

Mehr Sicherheit für Heilbronns City dank Kontrollen und Kameras

Die Waffenverbotszone ist allerdings nur ein Baustein des Sicherheitskonzepts für die Heilbronner Innenstadt. So kündigten Stadtverwaltung und Polizei in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, künftig den Marktplatz per Video überwachen zu wollen.

Außerdem will die Polizei die Kontrollen in Heilbronn verstärken. Nach mehreren Vorfällen sind nun vor allem bekannte Szenetreffpunkte im Visier der Beamten: Rund um den Marktplatz, aber auch an der Harmonie und anderen Plätzen sorgen unter anderem Drogenbanden für Aufruhr: Mit Messern und Coladosen gehen sie aufeinander los, Mädchen prügeln sich.

Stuttgart macht es vor: Waffenverbot bis 2027

Heilbronn folgt mit der Verlängerung der Waffenverbotszone dem Beispiel anderer Städte: Bereits im Januar hatte Stuttgart beschlossen, seine eigene Waffenverbotszone ebenfalls bis 2027 zu verlängern.

Ziel dieser Maßnahmen bleibt es, das subjektive und objektive Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu stärken. Außerdem sollen Gewaltdelikte präventiv verhindert werden.