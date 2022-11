Wärmepumpen lassen auf sich warten

Energieberater empfehlen wegen hoher Energiepreise Wärmepumpen. Doch Chips für Wärmepumpen sind knapp, auch bei Ziehl-Abegg in Künzelsau. Die Wartezeit daher: Bis zu zwei Jahren.

Wärmepumpen sind gefragt wie kaum jemals zuvor, gerade weil die Energiepreise so hoch sind und sie außerdem gefördert werden. Der Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) kommt mit der Produktion von Ventilatoren für Wärmepumpen kaum hinterher. Verschärft wird die Situation durch die Lieferengpässe bei Halbleitern. Die aktuelle Wartezeit auf Wärmepumpen: Bis zu zwei Jahre.

Man will die Produktionskapazitäten so schnell wie möglich ausbauen, erst vor Kurzem wurde der Grundstein für ein neues Werk in Polen gelegt. Wie im Werk in Kupferzell (Hohenlohekreis) sollen dort vorrangig Ventilatoren für Wärmepumpen hergestellt werden.

Warten auf Wärmepumpe

Auch Wolfgang Horch aus Siegelsbach (Kreis Heilbronn) wartet auf seine Wärmepumpe. Er hat schon zwei seiner vier Öltanks aus dem Keller genommen und umgebaut. Doch die Wärmepumpe kommt wohl erst frühestens im nächsten Jahr. In diesem Winter muss noch die alte Öl-Heizung herhalten.

"Wir bemühen uns, hinterher zu kommen. Momentan ist es schwierig die Bedarfe zu decken. In den letzten zwei Jahren hatten wir wirklich Engpässe insbesondere bei Halbleitermaterial."

Die Bestellung hatte Wolfgang Horch bereits im Sommer aufgegeben. Eigentlich ist alles vorbereitet, auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die den Strom für die Wärmepumpe liefern soll, ist bereit. Was ihn am meisten frustriert: Dass man ihm überhaupt keinen Termin nennen könne, auch keine grobe Schätzung.

Ziel der Bundesregierung: 500.000 Wärmepumpen pro Jahr

500.000 Wärmepumpen pro Jahr ab 2024, das ist das Ziel der Bundesregierung. So sollen weniger Treibhausgas-Emissionen verursacht werden. Doch sowohl an Geräten als auch an Fachkräften mangelt es. Und das bedeutet: Wer heute eine Wärmepumpe installieren will, der braucht Geduld.