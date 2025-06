per Mail teilen

Ein Rinderbetrieb im Hohenlohekreis steht unter Druck. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Tierquälerei. Eine Tierrechtsorganisation hatte Anzeige erstattet

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermittelt gegen einen Milchbauern aus Bretzfeld (Hohenlohekreis). Ihm wird vorgeworfen, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Die Tierrechtsorganisation Aninova hatte zuvor den Landwirt angezeigt. Der Milchbauer ist Mitglied in der Hohenloher Molkerei Genossenschaft, die die Vorwürfe vollständig aufklären will. Bis dahin wird die Genossenschaft die Verträge mit ihm ruhen lassen.

Rinder sind bei Milchbauern im Hohenlohekreis dauerhaft angekettet

Die Tierrechtsorganisation Aninova teilte mit, dass ihr Bilder vom März 2025 vorliegen, die rund 50 Kühe angebunden im Stall zeigen. Sie sollen dort ganzjährig so gehalten werden. Das ist zwar rechtlich noch erlaubt, allerdings wurde im vergangenen Jahr beschlossen, dass diese Form der Tierhaltung in Zukunft verboten ist. Es gibt aber eine Übergangsfirst von zehn Jahren für die Landwirte, für die bestimmte Auflagen gelten.

Zusätzlich wird dem Milchbauern vorgeworfen, dass der Stall heruntergekommen und unhygienisch sei. Deswegen wurde auch das Veterinäramt Künzelsau informiert.

Molkerei will vorerst Verträge ruhen lassen

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn bestätigte ein Verfahren, hält sich aber zu Einzelheiten allerdings bedeckt. Die Hohenloher Molkerei Schwäbisch Hall erklärte auf SWR-Anfrage, dass sie sich mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen und die Vorwürfe vollständig aufklären wolle. Das Veterinäramt stellte bei einer Kontrolle im März unter anderem geringe- bis mittelgradige Mängel in der Haltung der Jungrinder fest und erteilte Auflagen. Vorerst will die Molkerei keine Milch mehr von dem betroffenen Betrieb annehmen.