Der Vorverkauf für "Haigern Live!" ist gestartet. Das Festival in Talheim beginnt mit seiner 13. Auflage am 21. Juli. Als Hauptacts werden Max Giesinger und Gregor Meyle erwartet.

Für das Open-Air-Festival "Haigern Live!" in Talheim (Kreis Heilbronn) startet am Freitag der Vorverkauf. Die 13. Auflage des Festivals findet vom 21. bis zum 24. Juli statt. Auch in diesem Jahr wird es die große Festivalbühne mit 25 Metern Breite und zwei großen LED-Leinwänden geben, so die Macher.

Vergünstigte Tickets im Vorverkauf

An den vier Festivaltagen werden unter anderem Max Giesinger, die Tribute-Band Queen-Kings und Gregor Meyle auftreten.

Auf der Festival-Homepage gibt es ab sofort vergünstigte Tickets im Vorverkauf. Das Kontingent ist allerdings begrenzt.

Über 25.000 Besucher in 2022

"Haigern-Live!" zählt nach eigenen Angaben zu den größten Open-Air-Festivals im Raum Heilbronn. Im vergangenen Jahr kamen über 25.000 Besucherinnen und Besucher. Die Erlöse aus dem Festival kommen zu 100 Prozent dem Förderverein Kinderfreizeit Haigern zu Gute.