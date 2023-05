Neonazis, "Reichsbürger" und Waffen: Vortrag in Bad Mergentheim

Derzeit läuft der Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg, der auf Polizisten geschossen haben soll. Eine Reihe von Vorträgen widmet sich den Hintergründen.

Das "Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber" will mit einer Veranstaltungsreihe das Thema Neonazis, "Reichsbürger" und Waffen beleuchten. Am Dienstagabend gibt es den ersten Vortrag in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis).





Tat in Boxberg-Bobstadt als Anlass

Anlass für die Reihe ist der momentan laufende Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis). Er muss sich wegen mehrfachen versuchten Mordes vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten, weil er im April 2022 mehrfach auf SEK-Beamte geschossen haben soll. Das "Netzwerk gegen Rechts" fordert eine lückenlose Aufklärung der Tat und der rechtsextremen Netzwerke. Noch seien viele Fragen offen.

Drei Vorträge im Main-Tauber-Kreis geplant

Beim ersten Vortrag am Dienstagabend um 19 Uhr im Stadtgarten Bad Mergentheim geht es um das Thema "Die extreme Rechte und der Tag X". Professor Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal referiert dabei auch über die Taten des "Nationalsozialistischen Untergrundes" (NSU) und den aktuellen Zustand der extremen Rechten.

Weitere Vorträge in der Reihe sind am 3. Juli in Boxberg. Dann lautet das Thema "Reichsbürger - die unterschätzte Gefahr". Am 29. September endet die Serie dann in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) mit einem Podium zu "Reichsbürger und rechte Gewalt in Deutschland – was tun?".