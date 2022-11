Künstliche Intelligenz: Bundesweites Interesse an Heilbronner Projekt

In Berlin wird am Donnerstagabend der in Heilbronn entstehende "Innovationspark Künstliche Intelligenz" vorgestellt.

In der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin geht es am Abend um den "Innovationspark Künstliche Intelligenz". Das millionenschwere Projekt soll Firmen aus dem In- und Ausland nach Heilbronn bringen. Die Region soll damit Teil einer europäischen Vernetzung werden, die international mithalten kann.

KI-Projekt-Vorstellung in Berlin

Rund 180 Gäste aus der bundesweiten KI-Community werden in Berlin erwartet. Darunter sind nationale und internationale Unternehmen, KI-Talente, Investoren, Forschungseinrichtungen und Vertreter der Politik.

Große Pläne in Heilbronn

Die Gäste sollen aus erster Hand erfahren, was in Heilbronn entsteht. Der "Innovationspark Künstliche Intelligenz Baden-Württemberg" soll das größte Ökosystem für KI in Europa werden, innovative Firmen sollen sich hier ansiedeln.

Finanziert wird der Park vom Land Baden-Württemberg und einem Konsortium um die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe. Der KI-Park soll 2026 bezugsfertig sein, bis dahin werden Flächen im Zukunftspark Wohlgelegen vorübergehend genutzt.

Wirtschaftsministerin stellt KI-Park vor

Das Heilbronner Millionenprojekt wird in Berlin von Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) und dem Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, Reinhold Geilsdörfer, präsentiert.