Das alles muss vor dem Schulstart in Ilsfeld noch passieren

An der Steinbeis-Realschule in Ilsfeld sind die Handwerker noch gefordert. Auch mancher Klassenraum wird liebevoll geschmückt. Das Sekretariat hat ganz andere Probleme.

Fehlende Sporthallen, letzte Instandsetzungsarbeiten, in der Steinbeis-Realschule in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) wird bereits vor dem Schulstart gearbeitet und geplant. In den letzten Ferientagen ist noch viel zu erledigen. Hausmeister Wolfgang Hagner schaut bei den Handwerkern nach dem Rechten. Die Notbeleuchtung muss noch auf LED umgestellt werden. Zudem kontrolliert er die einzelnen Räume im Gebäude. Im Lehrerzimmer leitet Andreas Gremmelmaier die erste Dienstbesprechung.

Er informiert das Kollegium zum Beispiel darüber, dass zwei Sporthallen dieses Schuljahr wegen Bauarbeiten wohl nicht genutzt werden können. Außerdem werden einige neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Andere sind schon länger dabei, wie Birgit Ingwersen. Sie hat Wand-Tattoos für die neue fünfte Klasse gekauft. Sie sei gespannt auf ihre neuen Schützlinge. Bei Kollegin Andrea Kumpf gibt es sogar ein rotes Sofa.

Kollegium der Steinbeis-Realschule Sommer 2023 SWR

Schulleiter: "Bis Montag wird alles vorbereitet sein"

Im Sekretariat arbeitet Annemarie Weimar zwischen Ordnern und Bergen von Zetteln am PC. Vor dem Schulstart sei so viel zu tun, dass sie schon wieder Urlaub gebrauchen könne, sagt sie. Zum Beispiel Akten anlegen, Fächer beschriften, Klassenlisten erstellen und vieles mehr.

Schulleiter Gremmelmaier behält den Gesamtüberblick, kümmert sich aber auch um Details, wie die passende Zahl an Stühlen in den neuen Klassen. Außerdem hat er die Abschlussprüfungen schon im Blick. Er freut sich auf den Schulstart am Montag. Bis dahin sei alles bereit, versichert er.