Auf glatten Straßen hat es in Heilbronn-Franken am Dienstagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. In Untergruppenbach wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Das Polizeipräsidium Heilbronn registrierte bisher über 100 Unfälle. In über zehn Fällen gab es Verletzte, meist blieb es bei Blechschäden.

Ein Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß

Der bisher schwersten Unfall passierte auf dem Autobahnzubringer bei Heilbronn-Untergruppenbach. Dabei wurden laut Polizei zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß verletzt - einer davon schwer.

In ganz Heilbronn-Franken gab es auch immer wieder Behinderungen durch querstehende Lkw. Bei Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Lkw umgekippt. Er kam laut Polizei von der Straße ab. Überall in der Region rutschen Fahrzeuge in Gräben. Die Landesstraße zwischen Eppingen und Kleingartach (Kreis Heilbronn) musste nach einem Unfall gesperrt werden.

Auf der steilen und kurvenreichen Landstraße zwischen Ittlingen und Eppingen-Richen (Landkreis Heilbronn) rutschte der Fahrer eines Lebensmitteltransportes an einer Steigung zurück und sackte schließlich mit den rechten Rädern im Graben ein. picture-alliance / Reportdienste Lkw im Schnee nachts auf Straße, unfall

Auf der A6 bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) kam vergangene Nacht ein Auto ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Probleme durch querstehende Lkw gab es unter anderem auf der Landstraße zwischen Neuenstadt am Kocher und Öhringen. Weil auch ein Räumfahrzeug in einen Graben gerutscht war, dauerte es mehrere Stunden, bis die Strecke wieder frei war.

In Crailsheim waren bis gegen 3:30 Uhr keine Räumfahrzeuge im Stadtgebiet unterwegs, sie fuhren vor allem auf den Umgehungsstraßen. SWR Mathias Grimm

Situation unter Kontrolle

Bei der Straßenmeisterei Abstatt (Kreis Heilbronn) hieß es, die Situation sei unter Kontrolle. Das Straßenbauamt Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) war mit einem 14-köpfigen Team im Einsatz, vor allem auf stark befahrenen Straßen wie der L2310 in Wertheim. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) waren gegen 3:30 Uhr am Dienstag die Straßen im Stadtgebiet noch nicht geräumt.