Vorbereitungen in Schulen und Kitas für Kinder aus Ukraine laufen

Landkreise, Städte und Gemeinden in der Region bereiten sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Dabei geht es auch um den Schul- und Kitabesuch für Kinder. Von der Stadtverwaltung Heilbronn heißt es, Kindern solle das Ankommen erleichtert werden. Deshalb sollen sie die Möglichkeit bekommen, unbeschwert Kontakte zu anderen Kindern aufzubauen, zu spielen, zu lernen und sich mit der deutschen Sprache vertraut zu machen. Sowohl die Heilbronner Schul- als auch die Kitaverwaltung schaffen dafür aktuell die Voraussetzungen. Erste ukrainische Kinder seien bereits in Heilbronner Grundschulen und in Vorbereitungsklassen aufgenommen worden, so die Stadt. Kitakinder sollen, soweit freie Plätze zur Verfügung stehen, von den Kitas aufgenommen werden.