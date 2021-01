Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) bereitet sich auf ein mögliches Hochwasser am Wochenende vor. Als Vorsichtsmaßnahme wurde deshalb bereits am Freitagnachmittag das Messbrückle an der Tauber hochgefahren. Auch die Mainfähre bei Mondfeld hat am Freitag ihren Betrieb eingestellt. Neben Hochwasser ist auch Treibgut ein Grund dafür, teilte die Stadt mit. Wann sie wieder fahren könne, sei noch unklar. Eventuell müsse der Fährbetrieb witterungsbedingt länger ruhen. Aktuell bringt die Tauber etwas mehr Wasser, heißt es weiter. Da der Main-Pegel sich jedoch noch im normalen Bereich befinde, sei der Abfluss in vollem Umfang gegeben. "Wir behalten die Hochwasserlage aber natürlich im Blick", sagt Stadtbrandmeister Torsten Schmidt. Im Laufe des Samstagnachmittags werde der Pegel des Mains laut Prognose wohl auf 2,50 Meter anschwellen.