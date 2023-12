Kindergarten backt und bastelt für eine neue Puppenecke

Der Kindergarten Westernhausen/Schöntal ist mitten in den Vorbereitungen für den Schöntaler Weihnachtsmarkt. Für eine neue Puppenecke sollen 125 Kilo Plätzchen verkauft werden.

Am 9. und 10. Dezember ist es so weit und der Schöntaler Weihnachtsmarkt (Hohenlohekreis) öffnet seine Tore. Im Zentrum des Klosters Schöntal präsentieren die regionalen Kunsthandwerker und Handwerkerinnen ihre Werke, die Vereine sorgen für das leibliche Wohl und die Kindergärten unterhalten die Kinder in einer Bastelecke und versüßen mit selbst gebackenen Plätzchen die Adventstage. Aktuell laufen noch die Vorbereitungen.

Fünf Kindergärten der Gemeinde Schöntal schließen sich jedes Jahr für den Weihnachtsmarkt zusammen und organisieren gemeinsam einen Plätzchenstand. An jedem der Kindergärten werden um die 25 Kilogramm Plätzchen im Vorfeld von allen Eltern gebacken, anschließend verpackt, mit Zweigen dekoriert und mit Etiketten beklebt. So auch im Kindergarten in Westernhausen/Schöntal. Jonas Braun ist der Leiter des Kindergartens und organisiert nicht nur die Vorbereitungen für das gemeinsame Plätzchenprojekt, sondern auch die Bastelecke, welche für die Unterhaltung der Kinder am Samstag und Sonntag sorgen soll.

Die Kinder packen mit an

Fleißig basteln die Kinder bereits seit einer Woche im Vorfeld die Deko für ihren Plätzchenstand und ihre Bastelecke. Es werden unter Aufsicht Sterne und Herzchen gefilzt, aus Papier Lebkuchen gebastelt und Bilder gemalt und beklebt. Auch das Plakat mit den Angeboten der Plätzchen liegt in den Händen der Kinder. Für Jonas Braun ist die Zeit vor Weihnachten eine sehr stressige, aber dennoch spaßige und schöne Zeit.

Ein Junge bastelt die Deko für den Weihnachtsmarkt im Kloster Schöntal. SWR Simon Bendel

"Die Plätzchen gehen weg wie heiße Semmel"

Die Plätzchen gehen weg wie heiße Semmel, so Jonas Braun. Im vergangenen Jahr war ihr Stand bereits am zweiten Verkaufstag zur Mittagszeit ausverkauft. Aus diesem Grund blickt der Kindergartenleiter trotz angezogener Preise mit Zuversicht aufs Wochenende.

Fertige Plätzchentüten für den Schöntaler Weihnachtsmarkt. SWR Simon Bendel

Die Einnahmen der Plätzchen werden anschließend gerecht auf alle fünf Kindergärten aufgeteilt. Der Kindergarten Westernhausen möchte mit ihrem Anteil in eine neue Puppenecke investieren.

Eröffnung Weihnachtsmarkt Schöntal

Am Samstag eröffnet der Weihnachtsmarkt um 15:00 Uhr und wird die Besucherinnen und Besucher mit einem vielfältigen Rahmenprogramm bis 21:00 Uhr unterhalten. Am Sonntag geht es bereits um 11:00 Uhr los und endet um 19:00 Uhr.