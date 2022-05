Vorbereitungen für Fränkisches Volksfest laufen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) laufen die Vorbereitungen für das Fränkische Volksfest Mitte September. Die Verträge mit Schaustellern und Festwirten seien unterschrieben, heißt es von der Stadt. Zwei Jahre konnte das Volksfest wegen der Corona-Pandemie nicht in bewährter Form stattfinden. In diesem Jahr soll es wieder soweit sein, mit Festzelten, Umzug und Feuerwerk. Vom 16. bis 19. September rechnet die Stadtverwaltung mit fast 400.000 Besucherinnen und Besuchern. In den vergangenen beiden Jahren hatte es kleinere Alternativveranstaltungen gegeben. Die Erleichterung sei spürbar, dass das Fränkische Volksfest auf den Festplatz in bekannter Form zurückkehren könne, heißt es.