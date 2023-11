Advent, Advent... Märkte, Aktionen und ganz viel Herz

Für die kommende Adventszeit laufen die Eventvorbereitungen auf Hochtouren. Neben den großen und bekannten Weihnachtsmärkten gibt es auch viele kleinere Aktionen mit viel Herz.

Die Adventszeit bringt nicht nur Vorfreude auf Weihnachten, sondern auch ziemlich viel Vorbereitungsaufwand - nämlich für die vielen kleineren Adventsaktionen, die in ganz Heilbronn-Franken geplant sind. Die meisten davon sind privat initiiert oder mit viel Hilfe von Ehrenamtlichen.

"Weihnachtszauber" in Lauda diesmal mit Unterstützung der Stadt

Der "Weihnachtszauber" in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) will auch in diesem Jahr wieder für leuchtende Kinderaugen sorgen. Vom 1. bis zum 23. Dezember dauert die Aktion, die gleichzeitig Weihnachtsmarkt ist, Herzenswünsche erfüllt und bedürftige Kinder sowie ältere Menschen unterstützt.

Um das auf die Beine stellen zu können, werden noch Helfer gesucht. Was im vergangenen Jahr als private Initiative der beiden Geschäftsfrauen Beatrix Wendt und Monika Michel gestartet war, ist so erfolgreich, dass in diesem Jahr sogar die Stadtverwaltung als Mitveranstalter dabei ist und prompt den Marktplatz als Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt hat. Gemeinsam hat man ein Programm organisiert, dass ab dem 1. Dezember von 17 bis 19 Uhr stattfindet. Täglich wird dann ein Türchen am Adventskalender geöffnet - mit Süßigkeiten für die Kinder und Unterhaltsamem für die Erwachsenen.

Handgemachtes auf dem Weihnachtsbasar des Kinderdorfs in Waldenburg

Fleißig gebastelt und gewerkelt für den Weihnachtsbasar am 26. November wird derzeit noch im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg (Hohenlohekreis). Denn auf dem Basar werden nur handgemachte Waren angeboten - von Kerzen, Holzdeko und Gestricktem bis zu Backhaus-Brot, Honig oder Pesto. Hergestellt haben das ausschließlich die Kinderdorffamilien. Der Weihnachtsbasar findet eigentlich alle zwei Jahre statt, doch wegen Corona gab es den beliebten Markt zuletzt im Jahr 2018. Der Weihnachtsbasar im Waldenburger Kinderdorf öffnet am 26. November von 11 bis 18 Uhr.

Seit Jahrzehnten Kult: Der Adventsmarkt in Donnbronn

Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen für den inzwischen 25. Adventsmarkt in Untergruppenbach-Donnbronn (Kreis Heilbronn). Aus Eigeninitiative haben einige rührige Donnbronner im Jahr 1997 einen kleinen feinen Adventsmarkt auf die Beine gestellt und direkt riesigen Erfolg gehabt. Das Besondere bis heute: die gemütliche, urige Atmosphäre. Feilgeboten wird Regionales und Selbstgemachtes, keine Importware. Schon viele Monate vor dem ersten Adventssonntag wird in und um Donnbronn daher gebastelt, geschreinert, geklebt, gestrickt, gehäkelt und gekocht. Dazu gibt es zum Adventsmarkt dann viel Musik und natürlich Leckereien. Genießen kann man all das am 3. Dezember ab 11 Uhr in Donnbronn.

Weihnachtliche Altstadtkulisse in Forchtenberg

Zum ersten Adventswochenende verwandelt sich Forchtenberg (Hohenlohekreis) in eine romantische, festlich beleuchtete Märchenstadt. Großen Anteil daran hat Nina Hillenmaier von der Stadtverwaltung, die den Weihnachtsmarkt organisiert und das schon seit dem Frühsommer. Inzwischen steht die Planung fast komplett, freut sich Hillenmaier - doch ohne tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung wäre der Traditionsmarkt im Städtchen nicht zu stemmen. Ob für das Kloputzen oder den Ordnungsdienst - für all das gibt es freiwillige Helfer. Am 2. und 3. Dezember findet der Markt statt, mit viel Kunsthandwerk aus der Region.