Nachdem am Freitag die Pegelstände in der Region gestiegen sind, hat sich die Lage heute beruhigt. In Wertheim steigt der Main zwar, die Feuerwehr sieht das aber unkritisch.

Am Samstagmorgen hat der Pegel des Mains in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) laut Hochwassermeldezentrale die Marke von 2,50 Meter überschritten. Da die Tauber, die in Wertheim in den Main fließt, ihren Höchststand aber wohl schon erreicht hat, sieht Stadtbrandmeister Torsten Schmidt die Lage mittlerweile entspannt.

"Ein paar kleinere Flächen sind überflutet, das ist aber nichts Gravierendes." Torsten Schmidt, Stadtbrandmeister

Die Feuerwehr behalte die Lage aber natürlich weiter im Blick – auch wenn für dieses Wochenende wohl nicht mit mehr zu rechnen sei.

Wertheim hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen

Die Stadt hatte sich schon am Freitag auf ein mögliches Hochwasser vorbereitet. Am Nachmittag wurde das Messbrückle an der Tauber hochgefahren. Die Fußgängerbrücke kann im Falle eines Hochwassers bis zu sechs Meter angehoben werden.

Auch die Mainfähre bei Mondfeld hat am Freitag ihren Betrieb eingestellt. Neben Hochwasser sei auch Treibgut ein Grund dafür, teilte die Stadt mit. Wann die Fähre wieder fahren könne, sei noch unklar. Eventuell müsse der Betrieb witterungsbedingt länger ruhen.

Pegelstände tauberaufwärts sinken

Tauberaufwärts ist die Lage entspannter. In Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim sinken die Pegelstände schon seit Freitagnachmittag wieder.

In Tauberbischofsheim lag der Wert am Samstagvormittag bei 1,50 Metern und damit deutlich unter dem Hochwassermeldewert von drei Metern. Auch in Bad Mergentheim wurde der Grenzwert nicht überschritten.

Fallende Werte auch an Neckar und Kocher

Am Neckar fallen die Wasserstände ebenfalls bereits wieder, auch an der Messstelle Gundelsheim, wo der Hochwassermeldewert ebenfalls überschritten wurde. Sinkende Werte gibt es auch am Kocher bei Gaildorf, auch hier war zuvor der Hochwassermeldewert überschritten worden.