Heilbronn: Oberbürgermeister will freiwilligen Feuerwerk-Verzicht

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) appelliert, in der Silvesternacht auf privates Feuerwerk möglichst zu verzichten. Dies trage zu einem entspannten Silvester bei.

Geht es nach dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD), werden die Einwohner der Stadt in diesem Jahr auf ihr privates Feuerwerk freiwillig verzichten - oder sich zumindest mit Nachbarinnen und Nachbarn zusammentun. So sollen Vorfälle wie im vergangenen Jahr verhindert werden. In der Silvesternacht zu 2023 hatte ein Mann auf dem Heilbronner Marktplatz unkontrolliert ein Feuerwerk gezündet und Polizisten angegriffen. Das Amtsgericht verurteilte den 30-Jährigen wenige Tage später in einem "beschleunigten Verfahren" zu einer Haftstrafe, später wurde der Mann abgeschoben.

Zahl der Einsatzkräfte wird erhöht

Auch um auf derartige Vorfälle gerüstet zu sein, verstärken die Einsatzkräfte in Heilbronn-Franken ihr Personal. So werden in der integrierten Leitstelle der Feuerwehr Heilbronn zum Jahreswechsel mehr Mitarbveitende im Einsatz sein, kündigte der Heilbronner Kreisbrandmeister Bernd Halter an. Auch die kommunalen Feuerwehren im Landkreis wüssten um ihre Verantwortung und seien für jeden Einsatz bereit.

Die Silvesternacht ist eine Überraschungstüte. Es kann ruhig bleiben oder zu Bränden kommen, die es sonst das Jahr über nicht gibt.

Mehr Einsatzkräfte an Silvester im Dienst

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Heilbronn erhöht an Silvester seine Kapazitäten. Zwei Rettungsfahrzeuge mehr seien dieses Jahr im Dienst, genauso wie mehrere Mitarbeitende der Leitstelle in Heilbronn, so Joachim Bär, Leiter der integrierten Leitstelle in Heilbronn.

Der DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall sei ebenfalls bemüht, jedes Rettungsfahrzeug für die Nacht von Sonntag auf Montag zu besetzen. Das sei allerdings nicht leicht, denn im Moment habe man mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen, erzählt Patrick Unger, Notfallsanitäter des DRK Schwäbisch Hall.

Angriffe auf Einsatzkräfte zusätzliche Herausforderung

Aber nicht nur Verletzungen, Brände und Personalmangel gehören zu den Herausforderungen der Einsatzkräfte zum Jahreswechsel. Allgemein sei die Stimmung gegenüber den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und der Polizei aggressiver geworden und es komme immer wieder zu Angriffen auf Einsatzkräfte — so wie vergangenes Jahr an Silvester in Heilbronn. Auch in den ländlichen Regionen komme es immer wieder zu Übergriffen, so Unger weiter.

Meistens wird man verbal mit Schimpfwörtern beleidigt, manchmal aber auch körperlich angegangen.

Wunsch der Einsatzkräfte: mehr Verständnis und Wertschätzung

Um auch zum Jahreswechsel im Notfall schnell vor Ort zu sein, wünschen sich die Einsatzkräfte mehr Verständnis und Rücksicht der Menschen auf den Straßen. Oft helfe es bereits, die Raketen nicht von der Straße abzufeuern, um den Fahrzeugen nicht den Weg zu versperren, erklärt Thomas Böhret, stellvertretender Kreisbrandmeister im Hohenlohekreis. Viele Einsatzkräfte seien außerdem ehrenamtlich für die Bürgerinnen und Bürger unterwegs, auch wenn das bedeute, dass eigene Feiern hinten anstehen.