Abschlussklassen müssen sich unter anderem in Heilbronn-Franken momentan vorwiegend zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten. Und das schon das zweite Jahr in Folge.

Präsenzunterricht ist wegen des Coronavirus derzeit nicht möglich. Homeschooling ist angesagt. Klausuren der Abschlussklassen können in den Schulen geschrieben werden. Die Vorbereitungen laufen gut, heißt es von Schulen in Heilbronn-Franken. Panik spüre man nicht, sagt zum Beispiel der Rektor der Realschule am Karlsberg in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), Ulrich Kern.

"Die Schüler sind momentan auf einem sehr guten Weg. Der Fernunterricht läuft reibungslos." Ulrich Kern, Rektor der Realschule am Karlsberg in Crailsheim

Auch an der Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis) wird fleißig gearbeitet.

"Wir spüren, dass die allermeisten Schüler und Schülerinnen sich gut vorbereiten auf die Prüfung. Also es besteht aus unserer Sicht kein Anlass zur Sorge." Matthias Wagner-Uhl, Rektor Gemeinschaftsschule in Neuenstein

Der 18-jährige Clemens Eberlein geht auf das Theodor-Heuss-Gymnasium in Heilbronn. Er bereitet sich auf die Abi-Prüfungen vor, die im Mai starten. Die Vorbereitung läuft durch den Online-Unterricht grundsätzlich ganz gut, sagt er.

"Für mich persönlich ist es natürlich eine Situation, in der ich sagen muss, es ist schwieriger als sonst. Aber ich finde es persönlich für mich ganz gut machbar." Clemens Eberlein, Abiturient am Theodor-Heuss-Gymnasium in Heilbronn

Sein Vater Christoph Eberlein ist Gesamtelternbeiratsvorsitzender in Heilbronn. Auch er sagt, aus seiner Sicht kümmern sich die Lehrkräfte sehr gut um die Abschlussklassen. Aber natürlich sei Homeschooling eine Herausforderung.

Klarheit zu Prüfungen erwartet

Schulen in Heilbronn-Franken warten nach eigenen Angaben auf klare Vorgaben zu den anstehenden Abschlussprüfungen.

"Wir bräuchten jetzt klare Botschaften aus dem Kultusministerium, wie die Prüfungen dann durchgeführt werden. Also welche Schutzmaßnahmen dann zum Beispiel notwendig sind, ob wir mit Abständen zu planen haben, ob nur eine bestimmte Zahl von Schülerinnen und Schülern kommen kann." Matthias Wagner-Uhl, Rektor Gemeinschaftsschule in Neuenstein

An der Realschule am Karlsberg in Crailsheim gibt es auch gewisse Sorgen mit Blick auf eine schon bald anstehende Prüfung. In der ersten Märzwoche steht eine Kommunikationsprüfung in Englisch an. Es gebe noch keine Klarheit, ob sie stattfinde oder nicht, so Rektor Ulrich Kern.