In der Region, darunter Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und Heilbronn, startet im September eine Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung für den Zensus 2022. Bei der Befragung im September wird nur ein Teil der Wohnungseigentümer befragt, landesweit rund eine Million, darunter auch ausgewählte Eigentümer aus Heilbronn. Sie wurden zuvor angeschrieben und sind zur Teilnahme verpflichtet. Die maximal elf Fragen seien schnell und einfach zu beantworten, hieß es seitens der Stadtverwaltung. Beim Zensus 2022 im nächsten Jahr werden dann flächendeckend alle Eigentümer befragt. Mit der Volkszählung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten. Die Gebäude- und Wohnungszählung liefert zudem Daten über die Wohnungsstruktur wie Größe, Anzahl, Ausstattung und Nutzung. Beim letzten Zensus hatten die Behörden in Heilbronn knapp 2.600 Einwohner weniger ermittelt als amtlich gemeldet.