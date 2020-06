Nach dem Tod eines verurteilten Mörders in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall soll es zuvor keine Hinweise auf Suizidgefahr gegeben haben. Das teilte die Anstaltsleitung mit.

Je zwei Mal sei der Mann einem Arzt vorgestellt und vom psychologischen Dienst aufgesucht worden, hieß es auf Anfrage des SWR Studios Heilbronn. Er habe regelmäßig in einem Betrieb der Justizvollzugsanstalt (JVA) gearbeitet. Untergebracht gewesen sei er in einer Doppelzelle, in der er sich zum Zeitpunkt seines Todes allerdings alleine befunden habe.

Am Montag gegen 14:45 Uhr ist die Leiche entdeckt worden. Alles deute auf einen Suizid hin, hieß es. Wenige Tage zuvor hatte das Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis) den 48 Jahre alten Mann für schuldig befunden, in Gerabronn seine Ehefrau in ihrem Auto verbrannt zu haben. Der Fall hatte großes Medieninteresse ausgelöst

Nähere Angaben zu den Todesumständen gibt es bislang nicht. Nur so viel: Der Tod hat die Beschäftigten der JVA Schwäbisch Hall wohl überrascht: Bei akuter Suizidgefahr sei das Gefängniskrankenhaus Hohenasperg zuständig.

Mann hatte getrennt lebende Ehefrau umgebracht

Die Richter des Landgerichts Ellwangen sahen es am 20. Mai als erwiesen an, dass der 48 Jahre alten Busfahrer seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) auf dem Weg zur Arbeit abgepasst, geschlagen, in ihrem Wagen mit Benzin übergossen und dann angezündet hatte.

Seine Verteidiger hatten Revision gegen das Urteil eingelegt, vorsorglich wie es hieß, um die Fristen zu wahren. Mit dem Tod des Mannes ist der Mordprozess eingestellt.