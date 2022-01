Ein 28-Jähriger ist in der Silvesternacht in Brackenheim (Kreis Heilbronn) von drei Männern angegriffen und so stark verletzt worden, dass er in eine Klinik musste. Das Opfer war kurz vor ein Uhr nachts im Bereich einer Fußgängerunterführung unterwegs, als er auf eine größere Gruppe stieß und von drei Männern aus der Gruppe aus unklaren Gründen niedergeschlagen wurde. Die Polizei sucht Zeugen.