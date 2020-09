per Mail teilen

Die Vollsperrung der B298 bei Unterrot (Kreis Schwäbisch Hall) kann früher aufgehoben werden als geplant. Das Wetter sei günstig gewesen. Die B298 zwischen Unterrot und dem Teilort Reippersberg werde deshalb schon am Donnerstag freigegeben, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Die Arbeiten hatten Ende August begonnen. Auf knapp 3 Kilometern Länge wurde die Asphaltdeckschicht über die gesamte Fahrbahnbreite erneuert und Schadstellen ausgebessert. Auch der Gehweg wurde saniert, ein Hang vor Rutschungen gesichert, eine Lkw-Parkbucht erneuert und die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Der Bund hat in die Arbeiten rund 450.000 Euro investiert.