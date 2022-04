B27: Vollsperrung wegen Ausbau des Amorbachknotens

An der B27 in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) beginnt am Donnerstag der zweite Abschnitt zum Ausbau des sogenannten Amorbachknotens. Dadurch soll der Verkehr besser fließen und Rückstaus reduziert werden, heißt es beim Regierungspräsidium Stuttgart. Dazu werden unter anderem beide Abbiegespuren verlängert. Im ersten Bauabschnitt waren Erd- und Hangsicherungsarbeiten durchgeführt worden. Im zweiten Bauabschnitt sollen nun die Straßen gebaut und asphaltiert werden. Der Abschnitt ist deshalb bis voraussichtlich Sonntag in einer Woche voll gesperrt. Der Ausbaubereich an der B27 in Amorbach sorgt für die schnelle Verbindung zu den Autobahnen A6 und A81 sowie nach Heilbronn und Neckarsulm. Der Bund investiert rund 500.000 Euro.