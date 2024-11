Vollsperrung A6: Probleme mit der Rettungsgasse

per Mail teilen

Viel Geduld ist zur Zeit auf der A6 bei Bad Rappenau gefragt. In der Nacht ist dort bei Bad Rappenau ein LKW umgekippt. Die Autobahn ist in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr hatte größere Probleme zur Unfallstelle vorzudringen, da die Rettungsgasse nicht oder erst nach Verzögerungen gebildet wurde, so Thomas Wachno von der Feuerwehr Bad Rappenau: