Brand von Elektroauto in Neuenstein: Scheune komplett zerstört

In Neuenstein (Hohenlohekreis) ist am frühen Freitagmorgen eine Scheune ausgebrannt. Die Polizei geht in ersten Schätzungen von etwa 200.000 Euro Schaden aus.

Ein Elektroauto in der Scheune hatte angefangen zu brennen, sagte Klaus Grüner von der Feuerwehr Neuenstein dem SWR-Studio Heilbronn. Ein daneben aufgeschütteter Haufen Holzpellets fing Feuer. Die Scheune brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Das Wrack des Elektroautos wird in einen speziellen Tank der Feuerwehr gestellt. Klaus Grüner Feuerwehr Neuenstein Das Wrack des Elektrofahrzeugs wurde in einen speziellen Tank verfrachtet, so Grüner. Die Feuerwehren Neuenstein und Öhringen waren zeitweise mit 120 Leuten und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Einen Stall neben der Scheune konnte die Feuerwehr retten. Ob dort noch Tiere untergebracht waren, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Zuletzt hatten die Besitzer Schweine, so Grüner. Ein Holzpellethaufen brannte ebenfalls ab. Klaus Grüner Die Nachlöscharbeiten werden noch bis etwa 9 Uhr dauern.