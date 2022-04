Zensus 2022: Interviewer für Volkszählung gesucht

per Mail teilen

Der Main-Tauber-Kreis sucht für die am 15. Mai beginnende Volkszählung noch Interviewer für die Kommunen Ahorn, Niederstetten und Creglingen. Bislang haben sich kreisweit 150 Personen für die Tätigkeit beworben und wurden gelistet. Sie werden von der Zensusstelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis eintägig geschult und erhalten für die ehrenamtliche Tätigkeit, je nach Aufwand, eine Entschädigung zwischen 400 und 700 Euro. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.