Volkstrauertag: Musik bringt Trauernde in Brackenheim zusammen

Auch in der Region Heilbronn-Franken gab es zum Volkstrauertag einige Gottesdienste und Kranzniederlegungen. In Brackenheim sollte ein besonderes Konzert Kraft schenken.

Zum Volkstrauertag fand am Sonntag in der Stadtkirche in Brackenheim (Kreis Heilbronn) um 17 Uhr ein besonderes Konzert statt. Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und unterschiedlicher Nationen wollten zu Orchestermusik von Mozart und Bildern eines Dokumentarfilms gemeinsam trauern. Dirigent Carl Burger sagte dem SWR, man dürfe die Leute gerade zur aktuellen Zeit in ihrer Trauer nicht allein lassen - Musik könne helfen, neue Blickwinkel für Trost und Mut zu eröffnen.

Gemeinsam trauern

Menschen verschiedener Konfessionen und unterschiedlicher Nationalitäten gestalteten den Gottesdienst gemeinsam und zündeten Kerzen für die vielen Opfer der Kriege und der Coronapandemie an, um der Verstorbenen zu gedenken. Mit Beethovens Chorfantasie, mit Poesie, Musik und Gesang sollte getröstet und für kommende Herausforderungen gestärkt werden.

"Dann haben wir quasi die Klammer geschafft, dass wir die Teile in der Gesellschaft, die am meisten betroffen waren in den letzten Jahren, dass wir die einfach mal zusammengebracht haben."

Der aus dem Brecht-Film bekannte Heilbronner Schauspieler Helge Gutbrod übernahm die Moderation des Abends.

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Rüdiger Rebmann

Weitere Angebote zum Volkstrauertag in der Region

In zahlreichen Kommunen in der Region wurde am Volkstrauertag bereits der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. In Öhringen (Hohenlohekreis) wurde der Kranz an den Ehrenmalen im Stift um 11 Uhr niedergelegt. In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) begann um 11:45 Uhr eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal. Auf dem Friedhof in Künzelsau (Hohenlohekreis) gab es um 11 Uhr eine Gedenkfeier, auf dem Alten Friedhof in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) um 11:30 Uhr. In Schwäbisch Hall wurde der Toten um 11:30 Uhr auf dem Waldfriedhof gedacht.