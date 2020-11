Zahlreiche Kommunen in der Region Heilbronn-Franken erinnern mit Kranzniederlegungen am Volkstrauertag, coronabedingt allerdings meist in aller Stille. In Heilbronn hat Oberbürgermeister Harry Mergel mit Vertretern der Bundeswehr und vom Sozialverband VdK am Hafenmarktturm Kränze niedergelegt. Außerdem ist der jüdische Friedhof zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet. Auch in Schwäbisch Hall und seinen Teilorten wird der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft mit Kranzniederlegungen gedacht, aber auch hier ohne Musik und Ansprachen. Der Neckarsulmer (Kreis Heilbronn) Oberbürgermeister Steffen Hertwig gedenkt ebenfalls im kleinsten Kreis, seine Ansprache soll anschließend auf dem YouTube-Kanal der Stadt gezeigt werden.