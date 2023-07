per Mail teilen

Zur Halbzeit des Heilbronner Volksfestes zieht Veranstalter Karl Maier eine verhaltene, aber dennoch zufriedene Bilanz. Großes Problem ist in diesem Jahr die Hitze. Viele Gäste kommen erst abends.

Alle vor Ort würden die Temperaturen sportlich nehmen, man könne ja nichts machen, sagt Maier. Ein paar Grad kühler hätte es gerne sein dürfen, dann wäre es für alle leichter. Man hoffe jetzt noch auf moderate Temperaturen bis zum Sonntag, so der Festwirt. Ziel sei nach den zehn Festtagen die 200 Hektoliter Biermarke zu erreichen. Dann sind alle zufrieden.

"Jetzt hoffen wir einfach, dass die Wetterprognosen einigermaßen eintreten und es ab morgen etwas kühler wird".

Hitze: Klimawäldchen schafft Erholung

Vor zwei Jahren ist auf dem Festgelände ein Klimawäldchen gepflanzt worden, unweit von der Gastronomie, sagt Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing.

"Das Wäldchen wird mit feinen Wasserpartikeln bedampft und in dem Wäldchen ist es dann fünf bis sechs Grad kühler".

Solche Beschattungselemente werden in Zukunft immer wichtiger sein. Auch über mobile Beschattungselemente in den einzelnen Budenstraßen müsse man nachdenken, so Schoch weiter.