Niedrige Zinsen, steigende Kosten und die zunehmende Digitalisierung zwingen die Volks- und Raiffeisenbanken zu weiteren Zusammenschlüssen. Allein in diesem Jahr seien sieben Fusionen geplant, hieß es. Das gilt nicht für die Volksbank Krautheim (Hohenlohekreis), sie hat kein Interesse an einer Fusion mit der Raiffeisenbank Hohenloher Land. "Seitens unseres Hauses bestand zu keinem Zeitpunkt Interesse an einer Fusion mit der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG - ebenso wenig mit Blick in die Zukunft", teilte Vorstand Jochen Trabold auf SWR-Anfrage mit. In einen Zeitungsbericht hatte sich der Vorstand der Raiffeisenbank Hohenloher Land, Andreas Siebert, für eine solche Fusion ausgesprochen.