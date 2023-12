Ab in den Süden? Vögel überwintern vermehrt in Heilbronn-Franken

Durch die relativ milden Winter der letzten Jahre bleiben mehr Vögel länger oder ganz in der Region. Wer den Vögeln über den Winter helfen will, sollte aber einiges beachten.

Durch die milden Winter hat sich das Zugverhalten der Vögel verändert. Auffällig ist das zum Beispiel bei Störchen oder Staren. Die Tiere finden länger und leichter Nahrung, daher seien die milden Winter für die Vögel gar nicht so schlecht, findet Marco Lutz vom NABU Heilbronn-Hohenlohe.

Bis zu 15 verschiedene Vogelarten können im Winter beobachtet werden, allein im heimischen Garten oder auf dem Balkon. Voraussetzung sei aber, dass ein Futterplatz eingerichtet wird, sagt Lutz. Am bekanntesten sind Kohl- und Blaumeise, aber auch Spatzen, Haussperlinge, Amseln, Rotkehlchen, Berg- und Buchfinken finden häufig den Weg zur Futterstelle. Durch den Klimawandel und die immer wärmeren Winter entscheiden sich viele Vögel dazu, hierzubleiben. Die Piepmätze freuen sich dann zum Beispiel über Körnerfutter. Wichtig sei es aber darauf zu achten, dass heimische und auch hochwertige Samen und Kerne verarbeitet sind, sagt Lutz.

Vögel frühzeitig anfüttern

Damit die Vögel auch wissen, wo sich ihre Futterstellen befinden, sollte bereits im Herbst, spätestens aber vor dem ersten Frost mit der Fütterung begonnen werden, rät der Vogel-Experte vom NABU. Es könne auch über das ganze Jahr gefüttert werden, aber nicht alles. Körner aus dem Winterfutter könnten beispielsweise Jungvögeln im Sommer schaden. Wer füttern möchte, dem empfiehlt Lutz eine Futtersäule, in der die Körner eingestreut werden können. Denn ein Vogelhaus mit offenem Futter kann durch den Kot der Tiere schnell unhygienisch werden. Es besteht die Gefahr, dass sich Krankheitserreger ausbreiten, warnt der Experte.

Wer im Winter füttern will, ist gut beraten im November oder spätestens Anfang Dezember damit anzufangen, am besten noch vor dem ersten Frost.

"Wilde Ecke" im Garten stehen lassen

Um den Vögeln durch die kalte Jahreszeit zu helfen, sollten Hobby-Ornithologen den Garten nicht ganz so sauber aufräumen, rät Lutz. In einem Teil des Gartens eine "wilde Ecke" stehen zu lassen, wäre hilfreich. Das heißt zum Beispiel: Verblühte Stauden oder Sonnenblumen nicht abschneiden, sondern stehenlassen. Die Stauden bieten Insekten ein Winterquartier und somit eine weitere Futterquelle für Vögel.

Der Kernbeißer kommt auch gerne mal im Winter ans Futterhäuschen. Marco Lutz, NABU

Viele Vögel orientieren sich nach dem Wetter

In Deutschland leben rund 300 Brutvogelarten. Viele Arten ziehen nach wie vor über den Winter weg. Manche Arten hätten es in den Genen wegzuziehen, sagt Lutz. Ein sogenannter Langstreckenzieher sei der Mauersegler, der sich nach seiner Brut bereits im Sommer in den tiefen Süden aufmacht. Andere Vögel orientierten sich tatsächlich nach dem Wetter und ziehen eher kurze Strecken in wärmere Teile Europas. Etwa knapp über die Alpen in den Mittelmeerraum. Andere bleiben den ganzen Winter, reagieren aber flexibel, wenn es hier in der Region zu frostig wird. Dann weichen manche Arten einfach spontan auf wärmere Regionen wie etwa die Rheinschiene aus. Ein paar frostige Tage seien aber nicht so schlimm, sagt Lutz.

Zu schnell zu warm - vorzeitige Balz

Ob mal warm, mal kalt, so lange die Schwankungen nicht zu extrem seien, kämen die Vögel ganz gut damit klar, sagt Lutz. Schwierig sei es aber, wenn die Temperaturen am Anfang des Jahres zu warm sind. Es bestehe die Gefahr, dass die Vögel zu früh mit der Balz einsetzen und anfangen zu brüten. Ein plötzlicher Frost könne dann die Brut zerstören. Da die Brut sehr anstrengend für die Vögel ist, bringt eine erneute Brut die Tiere an ihre Grenzen.

Der kleinste Vogel Europas - das Wintergoldhähnchen. Marco Lutz, NABU

Der kleinste Vogel Europas - das Wintergoldhähnchen

Wer viel Glück hat, hört und sieht auch bei uns in der Region in den Wintermonaten das Wintergoldhähnchen - den kleinsten Singvogel Europas. Gerade einmal fünf Gramm schwer, kann er an seinem unverwechselbaren goldenen Scheitel gut erkannt werden. Dieser kleine Vogel fliegt zweimal im Jahr aus Skandinavien über die Nordsee bis zu uns in die Region, um hier Quartier zu machen.