Vodafone tritt dem Heilbronner Innovationspark IPAI bei. 30 Experten arbeiten künftig in Heilbronn an praxisnaher Künstlicher Intelligenz - gemeinsam mit über 70 Unternehmen.

Der Innovationspark für Künstliche Intelligenz in Heilbronn wächst weiter: Mit Vodafone ist nun ein weiterer Technologiekonzern Teil des Projekts. 30 KI-Experten aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens - darunter Netztechnik, IT und Kundenservice - werden künftig im Innovationspark IPAI an der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) mitarbeiten. Ziel ist es, anwendungsnahe Lösungen zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich tragfähig sind, um Deutschland international wettbewerbsfähig zu machen.

Wir müssen KI europäisch denken und aus Deutschland heraus mit einem sicheren Rahmen gestalten.

Wissensaustausch und Praxis im Fokus

Der IPAI will die gesamte Wertschöpfungskette von KI abbilden - von der Ausbildung über Forschung bis hin zur praktischen Anwendung. Vodafone bringt dabei nicht nur Erfahrung mit bestehenden KI-Anwendungen mit, etwa im Netzausbau oder Kundenservice, sondern möchte vor allem den Austausch mit anderen Branchen und Institutionen intensivieren.

Mit inzwischen über 70 Mitgliedern soll der IPAI zu einem der zentralen europäischen Standorte für KI-Entwicklung werden. Der IPAI-Campus soll auf 23 Hektar Fläche im Heilbronner Stadtteil Neckargartach entstehen. Geplanter Baustart ist Ende des Jahres.