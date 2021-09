"Vinum Riesling Champion 2021" in Heilbronn gekürt

Zum Abschluss der Weindorf Auslese wurde Heilbronn am Samstag für einen Tag die Rieslinghauptstadt der Nation. Am Vormittag fand in der Harmonie die Siegerehrung des Wettbewerbs "Vinum Riesling Champion 2021" statt - eines der größten Wettbewerbe Deutschlands rund um Riesling. 1.500 Weine wurden von über 320 Winzern eingereicht. Das Rennen machte am Ende Philipp Kuhn aus Laumersheim in der Pfalz. Und auch wenn der Preis nicht nach Heilbronn oder ins Heilbronner Land ging, so sei es doch eine Auszeichnung für die Weinstadt Heilbronn, dass die Siegerehrung eines so wichtigen Wettbewerbs hier stattgefunden habe, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH.