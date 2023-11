Dass American Football längst auch in Deutschland eine populäre Sportart ist, liegt auch an den Schwäbisch Hall Unicorns. Vor genau 40 Jahren hat die Erfolgsgeschichte begonnen.

Die Schwäbisch Hall Unicorns sind am 9. November vor genau vierzig Jahren als Abteilung der TSG gegründet worden. Seither haben die American Footballer sehr viel erreicht. "Wir sind das sportliche Aushängeschild der Stadt", sagt Pressesprecher Axel Streich nicht ohne Stolz. Streich war von Beginn an maßgeblich mit dabei.

Die Begeisterung von Axel Streich für American Football war auch so etwas wie der Grundstein für die Geschichte der Schwäbisch Hall Unicorns. 1983 besuchte er mit anderen Jugendlichen ein Footballspiel in Deutschland und es entstand die Idee, auch in Hall ein Footballteam zu gründen.

Amerikanische Soldaten helfen

Die TSG Schwäbisch Hall habe mitgeholfen, die ersten Football-Ausrüstungen zu kaufen und jahrelang den Spielbetrieb der Unicorns zu finanzieren, so Streich. Der deutsch-amerikanische Freundschaftsclub vermittelte dazu bis 1993 immer wieder US-amerikanische Spieler und Trainer aus der Kaserne im Schwäbisch Haller Stadtteil Hessental.

"Unicorns Night" zum Jubiläum

"Wir haben den Sport American Football hier populärer gemacht", sagt Axel Streich. Nach dem Abzug der amerikanischen Soldaten und dann ohne deren Hilfen begann ab 1995 der sportliche Aufstieg der Mannschaft bis in die erste German Football League (GFL). Dort spielt die erste Mannschaft seit mehr als 20 Jahren. In dieser Zeit wurden die Unicorns fünfmal deutscher Meister sowie sechsmal Vizemeister. Gefeiert wird das 40-jährige Jubiläum am 10. November mit rund 400 geladenen Gästen bei einer "Unicorns Night" in Schwäbisch Hall.