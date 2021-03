per Mail teilen

In Heilbronn startet am Donnerstag ein vierter E-Scooter-Verleiher. Zusätzlich zu den Fahrzeugen der Anbieter Zeus, Tier und Bird wird die E-Scooter-Flotte durch die Fahrzeuge des irischen Anbieters Lime ergänzt. Jeder Anbieter darf bis zu 200 E-Scooter in Heilbronn aufstellen.