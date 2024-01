Autofahrer verletzt auf Glühweinmarkt in Möckmühl vier Menschen

Auf einem Glühweinmarkt in Möckmühl sind vier Menschen verletzt worden; einer davon schwer. Ein Standbetreiber war mit seinem Auto in die vorbeilaufende Personen gefahren.

Es war der letzte Tag des Glühweinmarktes auf dem Veranstaltungsgelände "WinterGlühen" in Möckmühl (Kreis Heilbronn). Doch das Fest an der Jagst endete mit einem Schockmoment: Am späten Sonntagabend war ein 68 Jahre alter Standbetreiber mit seinem SUV in vier Menschen gefahren, die gerade an seinem Fahrzeug vorbeiliefen. Alle vier wurden dabei verletzt; einer von ihnen schwer. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Technischer Defekt oder menschliches Versagen?

Der Autofahrer, ein Standbetreiber, wollte mit seinem Fahrzeug seinen Stand abbauen. Möglicherweise hat der Mann beim Abtransport seines Standes die vorbeilaufenden Personen übersehen oder es könnte sich auch um einen technischen Defekt gehandelt haben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Wie die Polizei allerdings mitteilt, gibt es bei dem Fahrer keinerlei Anzeichen darauf, dass er alkoholisiert gewesen war. Er selbst wurde nicht verletzt.