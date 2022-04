Vier Tipps für die Ostertage in Heilbronn-Franken

Bier aus vergangenen Jahrhunderten, ein Ostermarkt und Gottesdienste im Freien: Was an Ostern dieses Jahr in Heilbronn-Franken geboten ist.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass Unternehmungen an Ostern kaum oder nur stark eingeschränkt möglich waren.

Auch in diesem Jahr ist Vorsicht geboten. Dennoch sorgen die Lockerungen der Corona-Regeln dafür, dass einige Dinge wieder möglich sind.

Bier aus dem 17. Jahrhundert

Im Freilichtmuseum Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall) gibt über Ostern eine Gruppe von Darstellern Einblicke in das Alltagsleben vor 400 Jahren.

Die Museumsbesucherinnen und ‑besucher können den Landleuten bei ihrer alltäglichen Arbeit zusehen, zum Beispiel beim Ausbessern von Zäunen oder Wegen, und sich ein Bild davon machen, wie Menschen hierzulande im 17. Jahrhundert gelebt haben.

Wie sah der Alltag von Menschen im Jahr 1622 aus? Das zeigt das Freilichtmuseum Wackershofen über die Ostertage Freilichtmuseum Wackershofen

Auch Bier spielt dabei eine Rolle. "Im Jahr 1622, so geben Dokumente im Stadtarchiv Schwäbisch Hall preis, ist die Weinernte so schlecht ausgefallen, dass das Getränk so knapp war, dass der Haller Rat sich entschlossen hat, einen Dinkelsbühler Bierbrauer anzuheuern, der für die Haller Weintrinker dann als Ersatz Bier brauen sollte", sagte Museumsleiter Michael Happe dem SWR. Das sei der Anfang des Brauwesens in Schwäbisch Hall gewesen.

Die Haller Löwenbrauerei stellt für die Veranstaltung ein unfiltriertes, dunkles Bier in Holzfässern zur Verfügung, das an Bier aus dem 17. Jahrhundert erinnern soll.

Osterticket des HNV

Der Verkehrsverbund HNV macht seinen Kunden auch in diesem Jahr wieder ein Osterangebot. Über die Feiertage werden Gesamtnetz-Tageskarten automatisch zum Osterticket. Das bedeutet: Wer eine Tageskarte für das Gesamtnetz löst, kann bis Ostermontag damit fahren.

Einige Kooperationspartner wie die experimenta in Heilbronn bieten laut HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross bei Vorlage eines HNV-Tickets eine Eintrittsermäßigung an.

Ostermarkt in Creglingen

Nach zwei Jahren Pause findet am Ostermontag wieder der Ostermarkt in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) statt. Von 11 bis 18 Uhr bieten laut des Veranstalters rund 60 Marktbeschicker auf dem Krämermarkt ihre Waren an.

Der Ostermarkt in Creglingen konnte wegen Corona zwei Jahre lang nicht stattfinden. Nun ist es wieder so weit Karl Haag, Veranstalter Ostermarkt Creglingen

Zudem gibt es Ponyreiten auf dem Schulhof, ein Kinderkarussell und einen Kinderflohmarkt. Von 13 bis 18 Uhr haben laut dem Veranstalter zudem die Creglinger Geschäfte geöffnet.

Hohenlohe: Gottesdienste im Freien

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart müssen Besucherinnen und Besucher bei den Ostergottesdiensten keine verpflichtenden Mindestabstände zum Banknachbarn mehr einhalten. Wenn es geht, solle aber etwas Abstand gehalten werden, so der Hohenloher Dekan und katholische Pfarrer Ingo Kuhbach aus Mulfingen (Hohenloherkeis). Die Leute seien dankbar, dass sie nicht mehr vorgeschrieben bekämen, wo sie sitzen, sagte Kuhbach.

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räumen besteht laut Kuhbach in der Diözese aber weiterhin. Über die gesamten Ostertage hinweg werde er jeden Tag mindestens einen Gottesdienst im Freien anbieten, an dem Besucherinnen und Besucher ohne Maske teilnehmen können, so Kuhbach.