Vier Menschen illegal eingereist

Die Polizei hat am Mittwochmorgen auf der A6 nahe Braunsbach (Hohenlohekreis) vier Männer in Gewahrsam genommen, die illegal nach Deutschland eingereist waren. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die vier Männer im Alter zwischen 15 bis 22 Jahren offenbar unbemerkt auf der Ladefläche eines Lkw nach Deutschland eingereist. Beim Halt des Lasters auf dem A6-Parkplatz Kochertalbrücke waren die vier vom Lkw gestiegen und auf dem Standstreifen der Autobahn in Richtung Nürnberg gelaufen. Dort wurden sie von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nachdem die Männer aus Afghanistan um Asyl nachsuchten, kamen die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer in eine Erstaufnahmeeinrichtung, die beiden 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen in eine Jugendeinrichtung. Die Bundespolizei ermittelt.