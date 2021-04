Für die Bürgermeisterwahl in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) am 25. April gibt es vier Bewerber. Am Montagabend ging die Bewerbungsfrist zu Ende. Neben Amtsinhaber Jörg Schmidt haben Anita Zeiher aus Crailsheim, Samuel Speitelsbach aus Ravenstein und der Frankenhardter Thomas Mürter ihre Unterlagen eingereicht, so die Kommune.