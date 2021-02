In Schwäbisch Hall hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr Zwillingsgeburten als im Vorjahr gegeben. In Schwäbisch Hall wurden im vergangenen Jahr knapp 1.500 Kinder zur Welt gebracht. So viele wie seit 1997 nicht mehr. Emma und Ben waren die beliebtesten Vornamen. Ein Kind hatte es besonders eilig und sei noch im Krankenwagen zur Welt gekommen, teilte die Stadt am Montag mit. Unter den Neugeborenen waren auch 38 Zwillingspaare, zehn mehr als im Vorjahr. Es gab sogar eine seltene Zwillingsgeburt, denn die Geschwister kamen an unterschiedlichen Tagen mit 80 Minuten Abstand zur Welt. Eine Drillingsgeburt gab es 2020 auch.