Muttertagswochenende: Viele Veranstaltungen in Heilbronn-Franken

Zwar hört sich der Wetterbericht für das Wochenende nicht verheißungsvoll an, viele Veranstaltungen in Heilbronn-Franken trösten aber darüber hinweg.

Am Wochenende locken zahlreiche Veranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken Besucherinnen und Besucher an. Die Wetteraussichten sind durchwachsen.

Samstag: Offene Türen, Handwerk und Musik

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist Tag der offenen Tür im Rathaus. Damit feiert die Stadt auch "50 Jahre Große Kreisstadt". Rund um den Neckarsulmer Wochenmarkt gibt es zwischen 10 und 14 Uhr dazu ein kulinarisches und musikalisches Angebot.

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist es die Freiwillige Feuerwehr, die die Türen aufsperrt. Zum ersten Mal seit fünf Jahren. Alle Interessierte können ab 10 Uhr in die Feuerwache in der Bismarckstraße kommen und Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe sehen.

In Künzelsau (Hohenlohekreis) können Besucher Handwerkern über die Schulter schauen oder selbst aktiv werden. Dort ist am Samstag von 10 bis 14 Uhr der siebte Handwerkertag der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Schülerinnen und Schüler können dabei auch einen Zuschuss für ihre Klassenkassen gewinnen.

Am Abend ist zudem in Künzelsau-Gaisbach ein Konzert anlässlich des 50. Jubiläums des Hohenlohekreises. In den Räumlichkeiten des Carmen Würth Forums spielen ab 17 Uhr Musikerinnnen und Musiker des Euphonia Orchesters München.

In Heilbronn ist seit vergangenem Jahr das Radhaus am Hauptbahnhof in Betrieb. Am Samstag soll es offiziell eingeweiht werden. Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein kleines Fest rund um den gläsernen Turm auf dem Bahnhofsvorplatz, bei dem alle das Radhaus kostenlos testen können.

Samstag wie Sonntag: Wildparadies, Musik und Wandern

Im Wildparadies Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) ist "Bärenstarkes Wochenende". Besucherinnen und Besucher können sich auf Mitmachaktionen, Vorführungen und Tierbegegnungen freuen.

In Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) gibt es im Rahmen der 3. VdK-Gesundheitstage ein Kulturprogramm mit Live-Show-Acts bei freiem Eintritt. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag um 13 Uhr spielt die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach.

Die Stadt Krautheim (Hohenlohekreis) und die Vereine dort veranstalten Samstag und Sonntag das Krautheimer Burgfest. Für Programm wie für Speis und Trank ist gesorgt.

Genau dorthin führt am Wochenende eine besondere Route: Die vier Gemeinden Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall), Mulfingen, Dörzbach und Krautheim (alle Hohenlohekreis) haben wieder die Jagsttal-Wiesen-Wanderung organisiert, die von Bächlingen bei Langenburg bis Gommersdorf bei Krautheim führt. Wander- und Naturbegeisterte können bei geführten Erlebniswanderungen mitmachen und sich an Hohenloher Spezialitäten erfreuen. Vielerorts gibt es zudem Livemusik und Kunstausstellungen.

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist zum Muttertagswochenende einiges geboten. Am Marktplatz gibt es am Samstag von 11 bis 18 Uhr Selbstgemachtes und Kreativarbeiten. Dazu machen auch 130 historische Porsche auf dem Marktplatz Station. Am Sonntag haben die Geschäfte geöffnet.

Sonntag: Muttertag, Tanz, Kunst und Pferde

Anlässlich des Muttertags gibt es im Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall die Ausstellung "Frauenbilder". Ab 14:30 Uhr berichtet Edith Amthor aus den Haller Gerichtsakten: Sie stellt Frauen vor, die vom Mittelalter bis in die Zeit des Barocks vor Gericht standen. Guta Veldner, Angehörige des Haller Stadtadels, war im 14. Jahrhundert nicht nur Weinhändlerin und Kreditgeberin, zum Beispiel an das Comburger Kloster, sondern auch Stifterin der Veldnerkapelle bei St. Michael. Sie wurde wegen ihrer von der Straße zugänglichen Weinkeller angeklagt.

Der Hohenloher Kunstverein eröffnet am Sonntag im Crailsheimer Stadtmuseum (Kreis Schwäbisch Hall) die Ausstellung "Verwandlungsräume". Sie läuft bis zum 25. Juni.

Würth lädt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Campus Festival mit einem Tag der offenen Tür auf dem Firmengelände in Künzelsau-Gaisbach (Hohenlohekreis) ein. Es gibt etwa ein Sportquiz mit ARD-Sportmoderator Michael Antwerpes. Außerdem spielen Laith Al-Deen und Schlägersängerin Marina Marx.

In Öhringen (Hohenlohekreis) findet anlässlich des diesjährigen 200. Geburtstages des Öhringer Pferdemarkts ab 14 Uhr der Große Pferdetag auf dem Gelände des RFV Öhringen statt. Ausgerichtet wird er vom Fränkischen Pferdezuchtverein Öhringen. Dort gibt es ein abwechslungsreiches Schauprogramm, darunter auch die Vorführung der Polizeireiterstaffel Mannheim.

Das Festival "Tanz! Heilbronn" endet. Am Sonntag sind die Heilbronner um 15 Uhr und 17:30 Uhr auf den Marktplatz eingeladen, wo die Kompanie Ultima Vaez um den belgischen Choreografen Seppe Baeyens in "Birds" aus Tänzern, Zuschauern und zufälligen Passanten eine spannende Gemeinschaft auf Zeit entstehen lässt.