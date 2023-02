Am Wochenende kommen alle Narren nochmal auf ihre Kosten. Überall in der Region gibt es Umzüge. Für die Veranstalter ein großer Aufwand, denn die Regeln sind streng.

Bunte Wägen, Funkenmariechen, Hexen und Guggemusiker ziehen wieder durch die Straßen. Am Wochenende wird vielerorts gefeiert und geschunkelt. Der Jubiläumszug der Bad Rappenauer Wolfsstecher (Kreis Heilbronn) zieht mit rund 60 Gruppen und 750 Teilnehmern durch die Innenstadt - unter dem Motto "5x5 und 2x11", erzählt der erste Vorsitzende Udo Krämer.

"Die Vorfreude ist natürlich riesig, wenn man gesehen hat, wie viele Zuschauer bei den letzten Umzügen da waren, in Ellhofen zum Beispiel trotz Regenwetter."

Ausgelassene Stimmung beim Faschingsumzug in Talheim (Kreis Heilbronn). SWR Ulrike Schirmer

Über 80 Seiten Regelwerk

Die Vorbereitungen für die Umzüge laufen seit Monaten. Über 80 Seiten umfasst das Regelwerk für den Bad Wimpfener Umzug (Kreis Heilbronn) am Sonntag: Rund 100 Absperrungen müssen die Organisatoren aufstellen, Securitys müssen engagiert werden, Ordner, die mit den Wagen mitlaufen oder auch ein mobiles Büro, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, erzählt der Vizepräsident der Faschingsgesellschaft Bad Wimpfen, Rainer Stegmaier.

"Es ist schon enorm, was auf diesen drei Kilometern alles passiert."

Faschingsumzug in Talheim: Ordner müssen mit den Wagen mitlaufen. SWR Ulrike Schirmer

Viele Punkte die abgearbeitet werden müssen

Auch in Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) laufen die letzten Vorbereitungen, bevor der große Umzug mit 43 Gruppen am Samstag ins Rollen kommt. Die To-do-Listen sind abgearbeitet, das seien beste Voraussetzungen, dass der Umzug sicher und friedlich ablaufe, sagt Sprecher Patrick Kiesel. Das Wurfmaterial für die Besucher liegt in Säcken und Kisten bereit. Doch das wird längst nicht mehr geworfen, das Regelwerk gibt genau vor, was während des Umzugs erlaubt ist.

"Große und kantige Sachen soll man nicht mehr werfen, sondern übergeben. Das machen wir schon die letzten Jahre so. Wir werfen nur noch Bonbons für die Kinder, aber auch da werfen wir gezielt nach unten."

Trotz der vielen Regelungen, alle sind sich einig - die Hochburgen verwandeln sich am Sonntag in eine große Faschingsparty und es wird auch alles dafür getan, dass Wettergott Petrus am Wochenende trockenes Wetter bringt.

Letzter Umzug in Frankenhardt

Ein paar Regeln zu viel sind es aber dann doch für eine Gemeinde im Kreis Schwäbisch Hall: Im Frankenhardter Teilort Hinteruhlberg findet am Freitag zum letzten Mal der Faschingsumzug statt. Danach soll Schluss sein, wie der Verein mitteilt. Die Organisation sei zu aufwendig geworden. Aktuell sind 20 Gruppen angemeldet, die gemeinsam um 14 Uhr am Lindenbaum starten.