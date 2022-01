Viele Hochbetagte und Ehejubilare

In Heilbronn sind im vergangenen Jahr 32 Menschen hundert Jahre oder älter geworden. Die älteste Heilbronnerin wurde 105. Schon ab 80 gibt es das erste Mal Post mit Geburtstagsglückwünschen vom Oberbürgermeister. Im Vergleich zu den 1970er Jahren bekommen heute allerdings viermal so viele Menschen diese Briefe. Glückwünsche aus dem Rathaus gibt es auch für besonders lang bestehende Ehen. Im vergangenen Jahr wurden in Heilbronn rund 480 Paare geehrt, davon sieben für die Gnadenhochzeit, also 70 Jahre Ehe. 59 Paare sind seit 65 Jahren verheiratet.