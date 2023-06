8. blacksheep Festival in Bad Rappenau startet

per Mail teilen

Im Bad Rappenauer Ortsteil Bonfeld startet am Donnerstag das 8. blacksheep Festival. Bis Samstag stehen nationale Künstler sowie internationale Weltstars auf der Bühne.

Das diesjährige blacksheep Festival in Bad Rappenau-Bonfeld (Kreis Heilbronn) steht ganz unter dem Motto "Talents meet Legends". Alle Altersgruppen sollen damit angesprochen werden. Über 17 Bands werden an den drei Festivaltagen auf unterschiedlichen Bühnen im Bonfelder Schlosspark auftreten. Im Vorfeld haben zahlreiche ehrentamliche Helferinnen und Helfer tweilweise bei brütender Hitze die achte Ausgabe des Festivals vorbereitet.

Aufbau ist reibungslos verlaufen

Am Donnerstag eröffnet der Singer/Songwriter Julian Pförtner aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) um 18.45 Uhr das Festival. Bis dahin muss der Aufbau abgeschlossen sein. Rund 50 Ehrenamtliche sind seit über einer Woche täglich im Einsatz. Ab Donnerstag sind es dann über 100 Personen, die im Schichtbetrieb ehrenamtlich arbeiten und das Festival am Laufen halten.

Weltstar Suzi Quatro zu Gast in Bonfeld

Am Freitag steht unter anderem Suzi Quatro auf einer der drei Bühnen. Der Festivalsamstag startet bereits um 14:30 Uhr. Den Auftakt an diesem Tag macht die Nachwuchsband Zimt & Zorn aus Ravensburg um 15:45 Uhr. Fiddler's Green treten um 18:10 Uhr auf. Headliner sind The Hooters, die ab 22:45 Uhr spielen.

Shuttlebus bringt Festivalbesucher auf das Gelände

Wer nicht mit dem Auto nach Bonfeld kommen möchte, kann mit der Stadtbahn 42 bis an den Bad Rappenauer Bahnhof fahren und von dort einen Shuttlebus zum Festivalgelände nehmen.