Handwerk durch Bürokratie immer unattraktiver

Die Belastung der Handwerksbetriebe hat laut einer Umfrage der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.

Viele Handwerksbetriebe in der Region beklagen eine steigende Belastung durch Bürokratie. Das geht aus einer Umfrage der Handwerkskammer Heilbronn-Franken hervor. Knapp 86 Prozent der Befragten gaben an, dass der bürokratische Aufwand für Handwerksbetriebe in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe. Das liege vor allem an neuen Gesetzen und Vorschriften sowie der steigenden Zahl neuer Nachweis-, Dokumentations- und Meldepflichten.

Weniger Zeit für die Kunden

Auch die Dauer von Verwaltungsverfahren habe sich verlängert. Laut der Handwerkskammer-Umfrage werde damit für fast drei Viertel aller Betriebe die Selbstständigkeit zunehmend unattraktiv. Es bleibe immer weniger Zeit für die Bearbeitung von Aufträgen und Kunden müssten längere Wartezeiten in Kauf nehmen.