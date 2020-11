Für die weitere Bebauung des Heilbronner Stadtquartiers Neckarbogen werden ab Dienstag Investoren ausgewählt. Nach Angaben der Stadt gibt es für die 28 Grundstücke auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände rund 170 Bewerbungen.

"Wie leben" in der Zukunft? Darum geht es in der ARD Themenwoche bis zum 21. November. Schon früh darüber Gedanken machten sich die Planer der Heilbronner Bundesgartenschau 2019 (BUGA). Aus dem Areal entsteht nach und nach ein Wohngebiet der Zukunft. Mittlerweile geht es an einen weiteren Bauabschnitt im Neckarbogen - ab Ende 2021 soll losgelegt werden. Seit Dienstag tagt ein Gremium, das darüber entscheiden soll, wer im Neckarbogen als nächstes bauen darf.

Auf den Grundstücken sind unter anderem mehrere Wohnanlagen geplant. Dafür soll das Bewertungsgremium nun die besten Investoren auswählen. Die Bewerbungen werden gesichtet und bewertet, um sie dann dem Gemeinderat vorzuschlagen. Dann können die Investoren in die genauen Planungen für die Grundstücke gehen.

Heilbronner Diakonie hofft auf Zuschlag

Den Zuschlag hätte unter anderem Karl Friedrich Bretz gerne - allerdings nicht für sich, sondern für andere. Bretz ist Geschäftsführer der Heilbronner Diakonie und ihm schweben drei Gebäude vor, mit Gewerbeflächen, Gemeinschaftsräumen und kleinen Wohnungen.

Auch neue Wohnformen sollten einen Blick in die Zukunft zeigen. Die Baugruppe Apollo 19 engagierte einen Architekten und baute selbst, ohne einen Wohnbauträger dazwischen zu schalten. Auch jetzt wurden Baugemeinschaften im Vorfeld ausdrücklich ermuntert, sich zu bewerben. Zudem soll es im neuen Bauabschnitt bezahlbaren Wohnraum geben.

Erste Informationen über das Investorenauswahlverfahren will die Stadt Heilbronn am Donnerstag veröffentlichen.

Stadtteil mit bis zu 3.500 Einwohnern

Auf dem Gelände werden bereits erste Arbeiten durchgeführt. Von der Bundesgartenschau 2019 erhalten bleiben, werden die beiden Seen und die Erhöhung zu den Bahngleisen mit der Kletterwand. Bereits jetzt leben rund 550 Menschen in den neuen Häusern, die während der Bundesgartenschau "Wohnen der Zukunft" zeigen sollten. In einigen Jahren, so ist der Plan, hat das BUGA-Gelände 3.500 Bewohner. Außerdem gibt es dort dann rund 1.000 Arbeitsplätze. Diese Mischung habe Zukunft, hatte Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) bei einer Veranstaltung während der BUGA betont.